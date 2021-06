Festival teatrale di Borgio Verezzi: nuovo look per il sito web ufficiale

Dopo 20 anni di servizio il sito internet del Festival Teatrale di Borgio Verezzi (CLICCA QUI) decide di cambiare volto per meglio adattarsi alle nuove esigenze di visione su diversi dispositivi.

Il Festival Teatrale da subito ha avuto un importante presenza sui mezzi di comunicazione online, prima solo con il sito, creato quasi vent’anni fa e quindi praticamente agli albori dell’era digitale e poi con i social: prima Facebook, che ad oggi rimane uno dei mezzi di contatto più efficaci con il pubblico, e da circa due anni Instagram.

Il nuovo sito, completamente rinnovato graficamente, si presenta molto più fruibile del precedente e si adatta automaticamente ai diversi dispositivi sui quali viene visualizzato. Si è voluto dare molto più spazio agli spettacoli in cartellone, ognuno infatti ha una scheda dedicata corredata da immagini dello spettacolo stesso. Inoltre si possono trovare le immagini dei Festival passati dalla prima edizione fino ad oggi, così da ricordare ognuna delle passate 54 edizioni.

Dal punto di vista operativo una notevole miglioria è la sezione Biglietteria, grazie a questo spazio infatti, dal 25 Giugno data di apertura della Biglietteria, si potranno prenotare i biglietti per gli spettacoli e si potranno avere tutte le informazioni necessarie sui costi e le eventuali scontistiche presenti.

La presenza digitale del Festival rimane quindi una priorità, sia per essere meglio collegati con gli spettatori affezionati sia per connettersi in maniera più efficace con nuovi possibili spettatori.