Savona: il saluto dell'Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo (FOTO)

Il mare di Savona e l'Amerigo Vespucci all'orizzonte. Nel pomeriggio odierno, il più anziano veliero della Marina ancora in servizio (ritenuta la nave più bella del mondo) ha omaggiato la costa savonese con il suo passaggio a distanza ravvicinata: uno spettacolo che ha lasciato tutti a bocca aperta.

In trasferimento da Genova a Montecarlo, dove domenica riceverà la Bandiera Unesco direttamente dal Principe Alberto, la nave del comandante Gianfranco Bacchi ha voluto rendere omaggio alla città che ha dato i natali al comandante Giuseppe Aonzo e, tra il personale in servizio, all'ammiraglio Luca Anconelli e all'ammiraglio Stefano Frumento.

La nave scuola della Marina Militare fu varata nel 1931 presso il Regio Cantiere di Castellamare di Stabia e consegnata alla Regia Marina il 26 maggio dello stesso, entrando in servizio come nave scuola il 6 giugno: ha come obiettivo trasformare i giovani in ufficiali, educandoli a vivere seguendo il moto delle onde e il soffio del vento, facendoli concentrare sul concetto di gruppo e non sul singolo soggetto.

Il motto della nave è, dal 1978, "Non chi comincia, ma quel che perservera", un’esortazione all’impegno e alla perseveranza, a non mollare nei momenti difficili.

È un veliero che mantiene vive le vecchie tradizioni. Le 26 vele sono ancora in tela olona, le cime sono tutte ancora di materiale vegetale, e tutte le manovre vengono rigorosamente eseguite a mano; ogni ordine a bordo viene impartito dal comandante, tramite il nostromo, con il fischietto; l'imbarco e lo sbarco di un ufficiale avviene con gli onori al barcarizzo (l'apertura del parapetto di una nave, attraverso la quale si accede al ponte dall'esterno, mediante una scala o una passerella) a seconda del grado dell'ospite.

L'ultima visita in porto a Savona fu nel 2009, la quarta nello scalo della Torretta. Sono stati diversi proprio i savonesi che in questi 90 anni hanno avuto l'onore di far parte dell'equipaggio: tra i tanti Luciano Altieri nel 1938 e l'albenganese Mauro Berruti, direttore di macchina a bordo, Tenente di Vascello del Genio Navale.