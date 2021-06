Cairo, la Fondazione Baccino in cerca di spazi per una nuova struttura per anziani

" Con un po’ di mesi di ritardo sulle tempistiche preventivate, con questo avviso di interessi la Fondazione pone i primi mattoni per la costruzione di una nuova Casa di Riposo per anziani, che Cairo Montenotte merita " spiega il presidente Marco Dogliotti.

Così la Fondazione Baccino ha avviato una manifestazione di interesse per l'acquisto a pieno titolo di un terreno o un immobile nel territorio comunale di Cairo Montenotte per costruire una nuova casa di riposo.

Si tratta del "primo passo per individuare un sito idoneo per la nuova residenza protetta: la manifestazione di interessi da parte di proprietari di immobili e terreni siti nel comune di Cairo Montenotte, reputati idonei per una struttura di 60 posti, con un terreno che permetta la realizzazione di un parco" specifica Dogliotti.

Le manifestazioni di interesse, da redigere in carta libera, potranno essere presentate dai proprietari o da loro delegati muniti di apposito mandato e dovranno pervenire via pec entro e non oltre il 15 luglio all'indirizzo di posta certificata dell'ente (clicca QUI): "Attendiamo fiduciosi la scadenza del 15 luglio, per poi valutare con un’apposita Commissione le proposte ricevute" spiega ancora Dogliotti.