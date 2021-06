Liti tra ragazzi a Savona e Alassio: intervento della Polizia di Stato

Notte movimentata nel savonese con alcune liti avvenute a Savona e Alassio. Gli episodi hanno visto come protagonisti diversi ragazzi.

A Savona in zona Darsena, due ragazze alterante dall'alcol hanno litigato con urla e offese, pare per futili motivi. I due fidanzati hanno cercato di dividerle, ma il nervosismo ha preso il sopravvento. Una parola tira l'altra, e uno dei due ragazzi ha colpito alla testa (con il casco) l'altro giovane. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato. Tutte le persone sono state identificate nell'immediatezza. Sono al vaglio le ulteriori dichiarazioni dei diversi testimoni per accertare l'esatta dinamica. Il ragazzo colpito è stato trasportato (con una prognosi di diversi giorni) all'ospedale San Paolo di Savona.

Ad Alassio invece, otto ragazzi (classe 2003) in villeggiatura a Spotorno hanno avuto una discussione con quattro giovani di origine magrebina. L'episodio si è verificato presso la stazione ferroviaria. Dopo una serata passata nella città del Muretto, i teenager stavano aspettando l'arrivo del treno per tornare a Spotorno, quando sono stati avvicinati dai cittadini stranieri. Nella discussione, (i ragazzi magrebini hanno cercato di impossessarsi di un cellulare, senza successo), uno dei vacanzieri è stato colpito da due schiaffi. Una ragazza notando la situazione alquanto tesa, ha allertato il 112. L'arrivo della Polizia di Stato a sirene spiegate ha messo in fuga i quattro stranieri. I giovani turisti non hanno riportato nessuna lesione.