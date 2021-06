Savona, deterioramento di un forno crematorio nel cimitero di Zinola: 38mila euro per il rifacimento dei vani post combustione

Valori di emissione dei due forni al di fuori dei limiti consentiti, causato da un progressivo deterioramento delle suole in refrattario delle camere di post combustione.

Questa la problematica riscontrata sui forni crematori del cimitero di Zinola dopo una relazione effettuata da Ata insieme alla ditta manutentrice e consegnata all'amministrazione comunale, sulla situazione degli stessi che rappresentano elevate criticità alle strutture refrattarie.

Le camere di combustione sono fortemente sollecitate dalla lunga e particolare attività del periodo Covid che ha determinato frequenti situazioni di sovra - temperatura per effetto della cremazione dei feretri infetti e conseguenti intense dilatazioni dei refrattari.

"L'azione meccanica cui sono state sottoposte tali strutture non permette, allo stato attuale, una perfetta sigillatura della suole creando importanti sollecitazioni termiche anche al rivestimento isolante sottostante. La situazione descritta non è peraltro sostenibile, ancor più per il forno 1 che si trova in una condizione generalmente peggiore rispetto al forno 2 sul quale invece si era intervenuti non molto tempo fa con il rifacimento globale delle strutture refrattarie" viene spiegato dal dirigente del settore lavori pubblici Marco Delfino.

Per questo sono stanziati ad Ata 38mila 598 euro.