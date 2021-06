Assunzioni nella sanità savonese, voto contrario della maggioranza all'OdG del consigliere Arboscello: "Incomprensibile"

"Questa mattina in Consiglio Regionale, di fronte ad un Ordine del Giorno nel quale chiedevo di 'mettere in campo tutte le azioni possibili per sopperire urgentemente alla carenza di personale', la maggioranza di centrodestra ha votato contro".

Ad affermarlo è il consigliere del Pd Roberto Arboscello, che spiega: "Senza alcun parere da parte della Giunta su questo Ordine del Giorno, vista l’assenza del Presidente Toti nel momento della votazione, ho avuto l’impressione di una maggioranza alla deriva, poco preparata, che ha votato contro in modo incomprensibile su un tema molto sentito dai territori".

"Avevo proposto l’Ordine del Giorno con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione istituzionale su un tema fondamentale per la provincia di Savona e sul quale da tempo sto facendo battaglia: i servizi sanitari sul territorio che sono carenti, in particolare la necessità del Centro Ictus all’Ospedale San Paolo di Savona e il Centro nascite di Pietra Ligure" prosegue il consigliere savonese.

"In questi giorni, preso atto dalla Giunta che vi sarebbe un problema di carenza di personale - aggiunge - ho stimolato Regione Liguria a definire una strategia, ricevendo anche qualche segnale positivo dal Presidente Toti, come l’attivazione dei bandi di concorsi per le posizioni medici carenti. Non una certezza per l’apertura dei servizi richiesti dai cittadini, ma un apprezzato passo avanti".

"Quello di oggi però, è un brusco passo indietro che rallenta il percorso per rendere operative due strutture di vitale importanza per la sanità del territorio savonese" conclude il consigliere dem.