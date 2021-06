Consiglio della Macroregione Nord-Ovest per il nuovo PSI: anche la Liguria protagonista

I Socialisti Liberali e Riformisti stringono le file per essere protagonisti dell'impegno dei Moderati nel garantire il sostegno all'azione del Governo Draghi. Pronti, come nella loro Storia, a partecipare ad esperienze di collaborazione e aggregazione che portino al loro interno i valori di Libertà e Giustizia Sociale della tradizione del Socialismo Italiano.

L’Esecutivo Macroregionale, è composto in oggi dal Coordinatore, dal Presidente e dal Presidente Vicario del Consiglio, dai Coordinatori delle Regioni e delle Città Metropolitane, si avvarrà per la Comunicazione di Simone Passerini (Melegnano) e Lorenzo Bonuomo (Rivoli), per le Attività Produttive di Giacomo Vitali (Brescia) e per le Pari Opportunità di Stefania Ivaldi (Genova).