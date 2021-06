Alassio, un'estate sempre più social. Anche per i turisti: in arrivo la "Social Room"

La terza edizione del Festival della cultura di Alassio e il 27º premio “Un autore per l’Europa” quest’anno diventano più social che mai: blogger, giornalisti, influencer e addetti alla cultura racconteranno nel linguaggio degli hashtag e dei tag e con contributi foto e video tutto ciò che accadrà in Piazza Partigiani.

Tutti i contenuti web saranno dunque veicolati attraverso la Alassio Social Room - #ASR21, pensata per sembrare un vero e proprio set, con animatori che invitano il pubblico a realizzare e condividere video, foto e selfie, mentre raccontano uno spaccato che è riferito si al disimpegno e alla leggerezza della vacanza, ma attento ai valori della cultura nelle declinazioni proposte dal calendario di eventi e di iniziative del “Festival della Cultura di Alassio”.

Alassio è social anche per i turisti, l’estate non è tale ai giorni nostri se non si pubblica almeno un video o una foto della propria vacanza, della visita ad un museo, di un buon piatto tipico incontrato per la prima volta su un menù, così come del libro letto sotto l’ombrellone o la foto con un personaggio protagonista di una manifestazione del festival.

Nella condivisione dei loro post, tutti i partecipanti, come anche il pubblico, inseriranno gli hashtag istituzionali e degli sponsor che sostengono #ASR21, dando vita ad un esperimento di influencing marketing e di promozione culturale spontaneo, riferito alla valorizzazione di una comunità e della sue molteplici prerogative (#alassioculturafest #ASR21 #inalassio #visitalassio #PSArenting #valmora #IPERCOOPleserre #fashionteam #webclub @alassiofestivalcultura @comunealassio @visitalassio @fashionteamtorino).

#ASR21 è attiva ogni weekend dell’estate dal venerdì alla domenica dalle 17 alle 21 e in tutte le serate in cui saranno previsti eventi in piazza dei Partigiani. Ai partecipanti saranno elargiti buoni o facilitazioni da utilizzare e spendere nella permanenza ad Alassio. Altre ulteriori aperture saranno comunicate attraverso il sito del festival e dai profili social.

#ASR21 è pensato e realizzato da Fashion Team con la sua divisone Web Club - influencer marketing strategies e sostenuto da PSA Renting del gruppo Stellantis, Valmora e Ipercoop Le Serre.