Albenga, iniziati gli interventi di ripristino per circa 21mila mq di asfalti

“Sono partiti oggi una serie di interventi di asfaltatura di ripristino a seguito delle manomissioni di suolo pubblico effettuati da privati e da gestori di servizi pubblici primari, come gas, acqua, telefonia ed altri”.

Ad affermarlo Raiko Radiuk, consigliere delegato alla supervisione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio.

“In particolare nei prossimi giorni inizieranno i lavori in via del Cristo, via Giotto, via Patrioti e via Piave, via San Clemente che, trascorso il giusto periodo necessario a permettere al terreno di compattarsi, saranno ripristinate completamente – spiega il consigliere - Stiamo parlando di circa 21mila mq di asfalti che rappresentano un ottimo risultato per il Comune. Ringraziamo le società interessate per la disponibilità e la collaborazione dimostrata”, conclude Radiuk.