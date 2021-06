Italiana Coke, iniziato il pagamento dei creditori chirografari previsto dal concordato di continuità

L'Italiana Coke ha iniziato il pagamento dei creditori chirografari previsto dalla procedura concordataria, concessa all'azienda nell'ottobre 2016.

Il pagamento, partito ieri, 23 giugno 2021, riguarda i 470 creditori chirografari per un totale di 2,7 milioni di euro ed è pari al 10% del debito residuo. Il pagamento dei creditori privilegiati era avvenuto a luglio 2017 e aveva riguardato più di 140 soggetti.

Esprime soddisfazione l’amministratore delegato Paolo Cervetti: "In un momento in cui le imprese fanno fatica a respirare, e nonostante il Covid, siamo riusciti a rimetterci in sesto tanto da riprendere l’iter dei pagamenti e abbiamo intenzione di non fermarci".