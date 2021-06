Savona, vertice Tpl, sindacati e comuni soci in Provincia: stop alla vertenza: via ai passaggi per l’affidamento in house

Due vertenze, una contro la Provincia e i comuni soci di Tpl e l’altra contro l’azienda, che hanno visto per il momento uno stop alla prima in attesa degli sviluppi delle prossime settimane sul futuro mantenimento in house del servizio.

Questa mattina nella Provincia di Savona i sindacati unitariamente (Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Cub e Ugl) e le rsu hanno incontrato il presidente provinciale Pierangelo Olivieri e i consiglieri Luana Isella e Francesco Bonasera insieme ad alcuni sindaci del territorio e i vertici aziendali di Tpl , la presidente Simona Sacone e il direttore Giovanni Ferraro Barusso, per fare il punto della situazione in vista del nuovo sciopero proclamato per il prossimo 19 luglio.

“Lunedì approveremo il bilancio e la Provincia sarà attiva nel tavolo regionale che si riunirà venerdì prossimo per dare riscontro sul percorso dell’affidamento. Entro il 16 luglio poi sarà convocato un consiglio provinciale dedicato nel quale sarà oggetto l’approvazione del piano provinciale di bacino e la posizione della Provincia sullo statuto. Abbiamo convenuto che la procedura di raffreddamento nei confronti della Provincia sia sospesa e confido che per l’altra giornata specifica di sciopero prevista nel confronto con l’azienda si porti alla revoca” ha detto il presidente provinciale Pierangelo Olivieri.

In attesa quindi dei tre passaggi istituzionali i sindacati hanno optato per uno stop contro la Provincia e i sindaci dei comuni soci, con l’azienda invece proseguirà il confronto serrato nei prossimi giorni.

“Abbiamo deciso di non procedere contro gli enti in attesa di un incontro previsto per metà luglio. Quanto è stato annunciato va in linea con le nostre aspettative, un percorso che vede finalmente l’azienda con un affidamento totalmente pubblico e un impegno pubblico per sostenerla. Oggi apprendiamo in modo convinto che il percorso non viene messo in discussione” ha spiegato Giuseppe Gulli, segretario regionale Uiltrasporti.

“Sono stati fatti dei passi avanti importanti, sono state date le garanzie necessarie per proseguire il percorso in house che partirà dal 1 di agosto se lo stato d’emergenza andrà a concludersi - ha continuato Fabrizio Castellani, Filt Cgil - Lo sciopero del 19 sarà argomento di un tavolo specifico che verrà discusso in azienda nei prossimi giorni, il tempo ce l’abbiamo e l’auspicio è che si trovi una soluzione che soddisfi le richieste dei lavoratori chiudendo così la vertenza”.

I sindacati, come avvenuto nello sciopero dell’1 giugno, rivendicano il ripristino di corretti livelli di manutenzione degli autobus necessari per la sicurezza tramite una gestione più oculata del reparto officine, investimenti sui ricambi e prevedendo assunzioni di meccanici e lavatori; la stabilizzazione dei conducenti ad oggi assunti con contratti a termine considerando la pesante carenza di organico che porta a prestazioni straordinarie quotidiane; il mantenimento delle condizioni economiche dei lavoratori in essere, con i giusti riconoscimenti aggiuntivi al fine di raggiungere una congrua retribuzione in linea alle responsabilità che gli stessi affrontano quotidianamente; l'installazione urgente di sistemi di protezione dei conducenti e impianti di videosorveglianza su tutti i mezzi ricordando che più volte l’azienda anche in sedi istituzionali si era impegnata in tal senso.