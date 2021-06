Domenica 27 giugno la terza edizione di "Testico in Fiore"

Tutto pronto per la terza edizione dell'evento "Testico in Fiore" in programma domenica 27 giugno presso l'oratorio di Sant'Antonio Abate. La gara di composizione floreale per amatori ha come titolo "Ricordi di viaggio" ed è organizzata dall'amministrazione comunale.

Quest'anno ai primi tre vincitori verrà consegnato il 'Premio Sandra Salvo" a ricordo del giudice di gara delle precedenti edizioni, scomparsa recentemente. La giuria sarà composta da tre giudici internazionali I.I.D.F.A (Istituto Internazionale Decorazione Floreale Amatori).

Dalle ore 9 alle 12 consegna della composizione floreale. A partire dalle 15.30 l'oratorio sarà aperto al pubblico per la premiazione e la mostra delle composizioni create. Per il regolamento della gara si può contattare la consigliera Tiziana Prati al numero 349 5342700.

"Invitiamo tutti gli appassionati a trascorrere un pomeriggio a Testico per godere anche delle bellezze di questo borgo dell'entroterra ligure" spiegano dal comune.