Finalborgo, sabato 11 aprile al Teatro delle Udienze appuntamento con “This Beat is for You!”

La stagione teatrale 2025/2026 del Teatro delle Udienze si è ufficialmente conclusa, ma il piccolo teatro nel cuore di Finalborgo si prepara ad accogliere un ultimo appuntamento fuori stagione: un evento straordinario in cui le parole non stanno ferme sulla pagina, ma esplodono in musica, ritmo e visioni.

Sabato 11 aprile 2026, alle ore 21, andrà in scena “This Beat is for You!”, un reading–conferenza con Denise Bresci, Gianfranco Tizzoni (voce e chitarra) e Ambra D’Amico, cantante, attrice e formatrice, tra le principali esperte italiane della voce e della parola scenica, con una lunga esperienza didattica nelle più importanti accademie teatrali nazionali.

“This Beat is for You!” è un viaggio dentro la Beat Generation: Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Gregory Corso e gli altri poeti che hanno scosso il mondo con la loro voce libera e irriverente. Un percorso che non è solo letteratura, ma vita: racconti, frammenti e atmosfere che si intrecciano con le canzoni di Bob Dylan.

Più che una corrente letteraria, la Beat Generation è stata un modo nuovo di scrivere, vivere e ascoltare il mondo, dove la poesia diventava ritmo, respiro e musica. In questo reading–conferenza quella energia torna a vibrare dal vivo, restituendo il battito di una generazione ribelle che ha fatto della libertà la propria cifra e che ancora oggi continua a risuonare.

L’ingresso è a offerta libera. L’evento è consigliato a partire dai 16 anni. I posti sono limitati ed è consigliata la prenotazione. È possibile prenotare direttamente dal sito www.babajagaps.com o telefonando al numero 351 5699339 (dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19). Si consiglia di arrivare almeno dieci minuti prima dell’inizio dell’evento. Il teatro si trova al secondo piano senza ascensore; per esigenze di accessibilità è possibile contattare l’organizzazione.