Alassio Silver prosegue per tutto aprile: variazione venerdì 3 aprile per “Tutti in Pista”

Prosegue con grande partecipazione il calendario di “Alassio Silver – cultura, movimento e benessere”. Il progetto, promosso dall'Assessorato al Turismo del Comune di Alassio in collaborazione con la Rete di Destinazione Alassio e la società partecipata Gesco, è reso possibile grazie agli introiti della tassa di soggiorno e si inserisce nel più ampio contesto di destagionalizzazione e di promozione del benessere nella città del Muretto.