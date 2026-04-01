Alassio Silver prosegue per tutto aprile: variazione venerdì 3 aprile per “Tutti in Pista”

Prosegue con grande partecipazione il calendario di “Alassio Silver – cultura, movimento e benessere”. Il progetto, promosso dall'Assessorato al Turismo del Comune di Alassio in collaborazione con la Rete di Destinazione Alassio e la società partecipata Gesco, è reso possibile grazie agli introiti della tassa di soggiorno e si inserisce nel più ampio contesto di destagionalizzazione e di promozione del benessere nella città del Muretto.
Le attività - che coinvolgono le persone over 65 in un articolato programma di appuntamenti dedicati alla salute, alla socialità e alla cultura, continueranno regolarmente per tutto il mese di aprile, proponendo ogni settimana un’offerta variegata che unisce movimento e stimoli culturali: il lunedì è dedicato agli approfondimenti artistici con “L’arte di Carlo Levi”, il martedì al trekking cittadino alla scoperta del territorio, il mercoledì alla ginnastica dolce per il benessere fisico, il giovedì alle proiezioni di Bibliomovie presso la Biblioteca Civica “R.Deaglio”, il venerdì alla danza e il sabato agli appuntamenti di arte e letteratura inglese.
Con l’occasione si informa che l’appuntamento di venerdì 3 aprile “Tutti in Pista”, abitualmente ospitato presso il Salone Parrocchiale di Sant’Ambrogio, subirà questa settimana una variazione e l’incontro si terrà eccezionalmente presso l’ex Chiesa Anglicana.
Per maggiori dettagli è possibile consultare il portale turistico del Comune di Alassio www.visitalassio.com nella sezione Attività.