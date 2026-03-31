Alassio, Simone Bilardo presenta il suo libro "Vivo più che mai"

Venerdì 3 aprile alle ore 17:30 presso l’auditorium della biblioteca, nell’ambito della rassegna “Alassio di Venerdì” promossa dal Comune di Alassio, Simone Bilardo presenterà il suo libro “Vivo più che mai – Cosa cambieresti oggi, se il tempo non fosse infinito?” (Rizzoli).

Simone Bilardo, imprenditore, atleta, marito innamorato, durante un allenamento in bici cade e, facendo gli accertamenti del caso, scopre di avere due tumori al cervello. E due anni di vita. Da lì inizia a scegliere tutto: con chi stare, cosa dire, cosa non fare più e, soprattutto, chi vuole essere. Dal giorno della diagnosi, prende in mano la sua vita in un modo completamente diverso, lui passa al lavoro da remoto, sua moglie Silvia lascia tutto, e insieme iniziano a girare l'Europa anche in camper. Oggi Simone è un punto di riferimento per tantissime persone. Con la sua energia e il suo spirito, motiva giorno dopo giorno chi si trova ad affrontare ostacoli e difficoltà, chi è malato come lui, ma in particolare chi ha bisogno di ritrovare la direzione e il senso della vita.

Dopo la sua intensa e coinvolgente partecipazione dello scorso ottobre alla manifestazione “Sulla Strada Giusta”, il grande evento educativo dedicato agli studenti e organizzato dalla Polizia Locale di Alassio, Simone torna nella Città del Muretto per un nuovo appuntamento dedicato alla presentazione del suo libro, in cui racconta la sua storia e sprona il prossimo a prendere in mano la propria con coraggio e positività.

"Attenzione: questo non è un libro triste - avverte Simone - È un libro che parla di vita. Della mia, certo, ma anche un po' della tua. Perché alla fine la domanda è identica per tutti: "Che cosa sto facendo davvero del mio tempo?".

“L’incontro del 3 aprile – sottolinea il consigliere comunale con incarico alla Biblioteca, Mariacristina Boeri – sarà un’occasione per ascoltare dal vivo una storia che invita a cambiare prospettiva, ritrovare la direzione e vivere con coraggio e positività. Siamo davvero felici di accogliere nuovamente Simone ad Alassio”.