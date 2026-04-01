Savona inaugura la rassegna su Milena Milani: incontri, mostre e il patrimonio artistico della città

Ha preso il via con grande partecipazione di pubblico il primo appuntamento della rassegna “Cartoline da Milena Milani – Incontri d’Arte della Fondazione Milena Milani in ricordo di Carlo Cardazzo MMCC”, promosso dalla Fondazione MMCC e curato da Michela Savaia, con i ringraziamenti del presidente Silvio Riolfo Marengo.

L’incontro inaugurale, svoltosi venerdì 27 marzo presso la sala conferenze della Pinacoteca Civica di Savona, ha aperto ufficialmente il ciclo di sette appuntamenti che, nel corso dell’anno, offriranno una rilettura multidisciplinare dell’opera di Milena Milani. Studiosi, curatori, artisti e scrittori saranno coinvolti in un dialogo tra arti visive, scrittura, memoria e identità cittadina.

Protagonista centrale della cultura del Novecento e profondamente legata alla città di Savona, Milena Milani rappresenta una figura di grande complessità e ricchezza espressiva. La rassegna nasce proprio con l’obiettivo di valorizzarne in modo strutturato e continuativo l’eredità culturale, rafforzando la consapevolezza pubblica del suo ruolo e restituendo alla città una protagonista della propria storia.

A inaugurare il calendario è stato l’incontro “Un’artista per la città”, dedicato alla serigrafia e realizzato in collaborazione con il Liceo Artistico di Savona, con l’intervento di Massimo Trogu e una videoproiezione. A seguire, è stata aperta al pubblico la mostra “Le serigrafie di Milena Milani”, visitabile fino al 12 aprile presso lo Spazio MMCC, nei locali della Fondazione in Piazza Chabrol.

“Savona deve molto a Milena Milani – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Nicoletta Negro – non solo per ciò che ha rappresentato come esempio di donna, scrittrice e artista libera e indipendente, ma anche per il patrimonio che ha scelto di donare alla città e oggi fruibile presso la Pinacoteca Civica. Iniziative come questa rassegna assumono un valore strategico, contribuendo a costruire nuove occasioni di partecipazione e crescita condivisa”.

Soddisfazione anche da parte di Michela Savaia, Vicepresidente della Fondazione MMCC e ideatrice della rassegna: “Questo primo appuntamento rappresenta l’avvio di un percorso pensato per ricordare e valorizzare la figura e l’opera di Milena Milani attraverso un ciclo di conferenze e mostre a tema”.

La rassegna prevede inoltre un’iniziativa di fidelizzazione del pubblico: i partecipanti potranno collezionare cartoline con il francobollo dedicato a Milena Milani e, al raggiungimento di cinque presenze, ricevere in omaggio un catalogo della Fondazione. Il francobollo con il ritratto solarizzato dell’artista, ideato da Punto a capo che cura l’immagine della rassegna, diventa così simbolo e strumento di diffusione del progetto culturale.

“Cartoline da Milena Milani” si propone come un percorso capace di attivare nuove riflessioni su una figura fondamentale del Novecento, rafforzando al contempo il legame tra memoria culturale e territorio.

La rassegna è realizzata con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Savona, della Pinacoteca Civica di Savona e della Fondazione De Mari, con il sostegno di Quidam, partner degli eventi 2026 della Fondazione MMCC.

“Da tempo Quidam si sta impegnando attivamente a favore di iniziative volte a promuovere un dialogo tra impresa, artigianato e arte, per dare continuità e attualità a una storia che appartiene al nostro territorio” ha dichiarato Matteo Ferraiuolo, Amministratore di Quidam.

“Essere parte del sistema artistico e creativo – ha aggiunto Ferraiuolo – non è per noi una semplice opportunità di sviluppo, ma una scelta precisa per contribuire attivamente a mantenere vivo un patrimonio di saperi, competenze e visioni che appartiene profondamente al nostro territorio e che pertanto non va disperso ma, al contrario, reinterpretato e reso attuale”.

Prossimo appuntamento: venerdì 17 aprile 2026, ore 17.30 – Diario per immagini: “Tarte 2”. Intervento di Paola Grappiolo e videoproiezione nella Sala Conferenze della Pinacoteca civica. A seguire, inaugurazione della mostra I disegni di Milena Milani presso lo Spazio MMCC, Piazza Chabrol, Savona.