A Savona due incontri di preghiera per la seconda apparizione della Madonna della Misericordia

Le Figlie di Nostra Signora della Misericordia si preparano a celebrare il 490esimo anniversario della seconda apparizione della Madonna della Misericordia con due incontri di preghiera dalle ore 17:30 nella Casa Madre in via santa Maria Giuseppa Rossello 2
Martedì 7 aprile si reciterà il santo rosario meditato dal cappuccino padre Alessandro, cui seguirà alle 18 la celebrazione i vespri.
Mercoledì 8 aprile ancora il rosario e alle 18 la santa messa presieduta dal vescovo della diocesi si Savona-Noli monsignor Calogero Marino.