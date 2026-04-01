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Savona | 01 aprile 2026, 15:20

A Savona due incontri di preghiera per la seconda apparizione della Madonna della Misericordia

Martedì 7 e mercoledì 8 aprile, dalle 17.30, nella Casa Madre in via santa Maria Giuseppa Rossello 2

A Savona due incontri di preghiera per la seconda apparizione della Madonna della Misericordia

Le Figlie di Nostra Signora della Misericordia si preparano a celebrare il 490esimo anniversario della seconda apparizione della Madonna della Misericordia con due incontri di preghiera dalle ore 17:30 nella Casa Madre in via santa Maria Giuseppa Rossello 2

Martedì 7 aprile si reciterà il santo rosario meditato dal cappuccino padre Alessandro, cui seguirà alle 18 la celebrazione i vespri.

Mercoledì 8 aprile ancora il rosario e alle 18 la santa messa presieduta dal vescovo della diocesi si Savona-Noli monsignor Calogero Marino.

Redazione

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