Politica |

Savona 2021, il candidato Russo non chiude al M5S: "La nostra proposta è aperta a chi voglia dialogare"

I pentastellati savonesi, che dovrebbero decidere nei prossimi giorni, però pare siano intenzionati a correre da soli. A scompigliare i piani però potrebbe incidere la "rottura" di Conte

"La nostra proposta è aperta, lo è sempre stata e continuerà ad esserlo a chi voglia dialogare e contribuire al progetto che sta andando avanti". Ha risposto così, con un segnale di apertura al Movimento 5 Stelle, il candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di Savona Marco Russo che ieri a Villapiana ha presentato la sua Agenda per la città illustrando anche tutti i partiti che lo appoggeranno in questa cavalcata alle amministrative di ottobre. La settimana scorsa si è aggiunto Azione e last minute ieri Italia Viva con la presenza alla serata della capogruppo comunale Barbara Pasquali. I pentastellati sembrano al momento distanti dall'appoggiare il candidato del Pd e delle forze di sinistra e riformiste e probabilmente la prossima settimana decideranno quale strada intraprendere, se correre da soli oppure trovando una quadra sui temi far parte della coalizione allargata. Negli ultimi due venerdì il M5S è ripartito con gli incontri in presenza nella sede di via Pellico con al centro proprio il programma. Cinque anni fa i pentastellati, che con il candidato Salvatore Diaspro avevano raggiunto comunque il 24.19%, non arrivarono per un soffio al ballottaggio e decisiva fu la scelta di non appoggiare Cristina Battaglia del Pd, spostando di fatto i voti verso Ilaria Caprioglio. Con l'ex Presidente del Consiglio, capo politico in pectore Giuseppe Conte ad un passo dall'addio per la differenza di vedute sullo statuto con il garante Beppe Grillo, potrebbero però rallentare gli scenari visto che i grillini pensavano di correre con due liste, una pentastellata e l'altra più vicina all'ex premier.

Luciano Parodi

VUOI ESSERE SEMPRE INFORMATO SULLA POLITICA DI SAVONA? ISCRIVITI!

Il servizio è gratuito, come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 3933357788

- inviare un messaggio con il testo SAVONA

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro. Savonanews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro. Saranno inviate massimo tre notizie al giorno di esclusiva produzione della redazione, nessun comunicato stampa delle varie forze politiche. Riceverete in sostanza solo articoli prodotti da Savonanews.it senza alcuna pubblicità ulteriore, elettorale e non.

E’ un modo diverso per vivere con Savonanews.it le elezioni comunali di SAVONA in tempo reale, in modo diretto e privilegiato da adesso.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SAVONA sempre al numero 0039 3933357788.