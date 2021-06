Tour in Val Bormida per l'assessore regionale Ilaria Cavo: visite a Carcare e Cairo (FOTO)

Ad accogliere l'assessorre vi era il Sindaco di Cosseria Roberto Molinaro ed il vicesindaco Tamara Urru. Alla fine dello scorso mese di Marzo, il Crocifisso ligneo sulle alture di Cosseria, ricordo degli italiani della Divisione Cosseria, tanto dei dispersi, che dei reduci della campagna di Russia, venne ritrovato semidistrutto, ferito alle braccia, al volto, forato al costato con conficcata una gamba mozzata. "Un ringraziamento sentito va a Luca Pirotti, che, insieme a Claudia Maritano, si è offerto di occuparsi gratuitamente del restauro dell'opera affinché possa essete restituita il prima possibile alla comunità cosseriese" dichiara Angelo Vaccarezza.

La giornata è proseguita con la visita all'immobile che nel corso degli anni a Carcare ha ospitato lo I.A.L. (Istituto Addestramento Lavoratori), e che attualmente ospita alcune aule del liceo Calasanzio. Presenti il vicesindaco Franco Bologna e l'assessore Alessandro Ferraro. Nell'immobile era ospitato anche un centro per l'impiego, su di esso attualmente grava un vincolo dovuto al fallimento della Cornareto Immobiliare s.r.l., seguito della liquidazione della società I.A.L. L'obiettivo fondamentale ed il conseguente impegno assunto, insieme all'assessore Cavo, è quello di cercare una soluzione allo stallo di questa situazione, far rientrare l'immobile nel patrimonio attivo della Regione, cosicché possa essere gestito con tutti gli Enti locali, sia per sede di Istituto scolastico Superiore, sia per rinnovare l'attività del centro per l'impiego, nonché per l'attività formativa in generale.