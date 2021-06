"Furbetti del vaccino" all'open day Pfizer per anticipare il richiamo, Asl precisa: "Apertura solo per le prime dosi"

Sono stati più di 120 gli accessi, molti dei quali effettuati da giovani, registratisi dalle 8 alle 13 al primo Open day Pfizer organizzato dalla Regione Liguria con Alisa e l'Asl2 savonese al Palacrociere di Savona.

Un numero elevato al quale si è aggiunta qualche "furbetto del vaccino": diverse sono infatti state le persone che, pur avendo già fissato l'appuntamento nelle prossime settimane, si sono presentate sperando di ottenere in anticipo la seconda dose, quella che di fatto concede a pieno titolo il "Green pass".

Una situazione che ha portato l'Asl2, nel pomeriggio, a precisare in una nota come l'evento di somministrazione libero "si rivolge alla popolazione non vaccinata: possono presentarsi senza prenotazione sia coloro che non hanno altro appuntamento, sia coloro che già in possesso di prenotazione in altro centro vaccinale o in altra data decidono di anticipare la vaccinazione".

L'azienda sanitaria precisa infatti che "non è possibile anticipare la seconda dose già fissata, anche a 42 giorni, per non stravolgere la programmazione già acquisita" e per la quale "eventuali eccezioni saranno valutate caso per caso".

“Da Savona arriva un segnale positivo e incoraggiante - afferma il presidente della Regione e assessore alla Sanità Giovanni Toti - soprattutto per i tanti giovani tra 20 e 30 anni, che si sono recati all’hub vaccinale per effettuare il vaccino contro il Covid-19. Proseguiremo su questa strada anche nei prossimi giorni, a Savona e diversi hub in tutto il territorio. L’obiettivo è raggiungere coloro che non hanno ancora effettuato la prenotazione, aumentando la percentuale di liguri vaccinati: questo è l’unico modo per garantire una effettiva e duratura ripartenza a questo territorio, dopo quasi un anno e mezzo di pandemia, scongiurando ogni ipotesi di ripresa della diffusione del virus o delle sue varianti e mettendo al sicuro le persone più a rischio, che in caso di contagio potrebbero finire in ospedale con conseguenze anche gravi”.

Il Palacrociere questa settimana rimarrà accessibile per le vaccinazioni da martedì 29 a venerdì 2 luglio, dalle 9 alle 18, sia in modalità Open Day sia per le inoculazioni già prenotate.

la struttura sarà invece chiusa all'attività vaccinale nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 luglio.