Liceo Calasanzio, l'associazione "1621" consegna "dal vivo" le borse di studio

Sabato 10 luglio, nell’ambito della celebrazione del 400° anniversario della fondazione del Collegio Calasanziano, l’associazione “1621 Unione degli Studenti Calasanziani” consegnerà le borse di studio agli studenti eccellenti del liceo.

Una cerimonia simbolica, ma non per questo meno sentita, in quanto le borse relative al 2020 sono state concretamente versate lo scorso mese di gennaio. Per il terzo anno consecutivo, dunque, l’associazione, nata nel 2017 ad opera di un gruppo di ex studenti adempie ad uno dei principali fini statutari: contribuire, anche economicamente, a favore il perfezionamento e l’accrescimento formativo degli attuali giovani inquilini del Liceo Calasanzio.

Nel dettaglio, come previsto dal regolamento, tre borse di studio sono state assegnate ad altrettanti studenti che hanno proficuamente frequentato il quarto anno, per ciascun indirizzo di studio, conseguendo la media più alta (comprensiva anche del voto di condotta): Irene Canonica (Linguistico), Chiara Goso (Scientifico) e Anna Pregliasco (Classico).

La restante borsa di studio invece, è stata assegnata allo studente che ha sostenuto e superato l’esame di Stato (anno scolastico 2019/20) con la valutazione più alta e cioè a Laura Clavario della sezione Linguistico (a parità di valutazione risultante dall’esame di Stato viene premiato lo studente che è stato ammesso dal Consiglio di Classe all’esame di Stato con la media più alta).

"L'associazione “1621 Unione degli Studenti Calasanziani” nasce per promuovere la relazione tra gli studenti e gli ex allievi del liceo carcarese - spiega il presidente, avvocato Gio Lucas Incorvaia -. Fiore all’occhiello delle nostre iniziative proprio le borse di studio che consentono di premiare le eccellenze e fornire un piccolo, ma sempre prezioso incentivo. Un ringraziamento particolare va alla ditta Noberasco per il fondamentale sostegno a questa nostra iniziativa".