Processo Tirreno Power, il consulente della Procura: "A San Genesio il 29% e a Quiliano il 17% di emissioni di carbone"

A San Genesio a Vado Ligure il 29% e a Quiliano il 17%. Questi i dati sviluppati in merito all'emissione di carbone della centrale termoelettrica di Tirreno Power nel modello diagnostico sviluppato nel 2012 con due diagrammi nei due comuni illustrato dal consulente tecnico della Procura Stefano Scarselli.

E' proseguita infatti questa mattina nell'aula magna del Tribunale di Savona l'audizione del biologo, specialista in monitoraggio, nell'udienza del processo che vede al centro la centrale vadese nel quale sono imputate 26 persone, tra vertici e dirigenti dell'azienda, rinviati a giudizio con l’accusa di disastro ambientale e sanitario colposo.

Scarselli, che ha riassunto gli esiti della consulenza che aveva rilevato il danno ambientale e sanitario del territorio provocato dalla centrale, dati che nel 2014 avevano indotto il GIP Fiorenza Giorgi al sequestro giudiziario degli impianti a carbone, ha ricordato ciò che aveva riferito nell'udienza dello scorso 8 giugno cioè il tema del biomonitoraggio lichenico e del bioaccumulo, il fenomeno dell'inquinamento dal punto di vista meteo-diffusivo il contenuto specifico delle singole sorgenti sul territorio con un approccio chimico.

"La centrale termoelettrica determinava un maggiore importo di inquinamento sul territorio e lo sapevamo in merito alle emissioni - dice Scarselli - Indizi ce ne sono per arrivare ad una diagnosi ma non avevamo elementi per una ripartizione delle responsabilità sulle sorgenti. Abbiamo risposto intanto in ossequio del dettato dell'incarico ricevuto, cercando di colmare le lacune presenti e abbiamo creato mappe di esposizione riconducibili alla centrale termoelettrica sul quale poi geolocalizzare gli abitanti presenti nell'area".

"Analizzando a fondo le polveri ambientali con determinate procedure siamo in grado di determinare le impronte chimiche L'impronta del carbone è riconoscibile? Sì, abbiamo recenti studi approfonditi che lo assicurano presso le centrali termoelettriche" ha proseguito il biologo, consulente della Procura.

Alla fine di gennaio del 2012 e per 190 giorni fino alla fine di luglio dello stesso anno, erano stati raccolti una serie di dati ed era stato utilizzato il modello recettore nel quale ciascun fattore aveva un proprio profilo chimico. Tramite una diagnostica con un diagramma a torta si era potuto evincere che nella località di San Genesio il 29% delle polveri era attribuita alla centrale termoelettrica, il 15% per l'olio combustibile/traffico pesante, il 16% tramite il traffico in senso stretto, 9% le polveri crostali naturali e il 17% per lo spray marino.

A Quiliano stessi parametri ma che hanno portato ad un diagramma diverso con un'ulteriore ripartizione: 37% di polvere crostali, 15% polveri stradali, 11% il traffico, carbone 17% e 8% lo spray marino.