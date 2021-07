Albenga, tutto pronto per la Festa della Madonna di Pontelungo

Corteo storico e festa del 2 luglio, un appuntamento imperdibile ad Albenga.

Ecco il programma:

oggi, giovedì 1° di luglio, ci sarà la sfilata del corteo storico che partirà alle 20.30 dalla zona mare (da piazza Marconi) e attraverserà i viali e il centro storico per giungere, transitando su viale Pontelungo, a piazza Berlinguer.

In tale occasione l'associazione rievocatori ingauni organizza in piazza IV Novembre una serata di autofinanziamento. Occasione di incontro con la cittadinanza e i quartieri dove potrai aggiornarti sulle iniziative a programma e ricevere tutte le informazioni per diventare socio di un quartiere e dei rievocatori ingauni. Dalle ore 18.00 vi aspettiamo per un cestino di pan fritto, frittelle di verdura e birra e molto altro.

Domani, venerdì 2 di luglio, si svolgerà la processione che alle 18.00 partirà dal Santuario di Nostra Signora di Pontelungo e arriverà fino a Porta Mulino per poi tornare indietro verso piazza Berlinguer dove seguirà la celebrazione della Santa Messa officiata dal Vescovo. La sera sarà possibile seguire la partita Italia-Belgio dei quarti di finale per gli Europei in piazza Berlinguer che è stata allestita per l’occasione con un maxischermo, bagni chimici e Truck per permettere ai cittadini di seguire la partita all'aperto.