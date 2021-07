Edilizia in Liguria, Tafaria (Filca Cisl): “Aumenta massa salari ma non basta: solo sbloccando le opere torneremo ai livelli del 2008”

“La massa salari è in aumento in tutte e quattro le casse edili ma non basta. Oggi abbiamo una unica ed irreperibile occasione che è quella del Recovery Plan ed altri strumenti finanziari europei e nazionali da programmare e orientare su investimenti materiali ed immateriali, investendo su infrastrutture, edilizia sostenibile, rigenerazione urbana passando dai fondi del PNRR. Solo così potremo tornare all’edilizia che ci siamo lasciati alle spalle e cioè quella del 2008 anno in cui è entrata la crisi economica decimando imprese e lasciando a casa oltre 10mila lavoratori”.

Lo spiega in una nota Andrea Tafaria, segretario generale della Filca Cisl Liguria