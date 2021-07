Visite in ospedale: in Asl 2 a fissare gli appuntamenti sarà il personale delle strutture

Sono tornate nuovamente possibile dalla giornata di ieri, 1 luglio, le visite ai pazienti ricoverati presso gli ospedali liguri a chi ha già ottenuto il "Green pass".

A tal proposito, nell'ambito della propria organizzazione, Asl2 precisa che "l’appuntamento viene fissato e comunicato ai visitatori nell’ambito delle comunicazioni tenute da parte della Struttura di Degenza con gli aventi diritto, considerando le specifiche esigenze organizzative della struttura stessa".

Lo ha fatto in una nota attraverso la quale l'Azienda Sanitaria ha specificato che "sarà il personale della struttura di ricovero, durante la consueta telefonata ai parenti di aggiornamento sulle condizioni di salute, a proporre e calendarizzare la visita". Non occorre quindi telefonare appositamente.

Per quel che riguarda i Pronto Soccorso, Asl2 consente, al momento, la possibilità di accesso di un accompagnatore solo per i pazienti minori, disabili psichici, fragili e/o non autosufficienti, e per le donne in stato di gravidanza.

