Disordini notturni ad Alassio: preoccupazione dei commercianti, commenti e tensioni

Non si placa la tensione ad Alassio per via degli episodi che si stanno verificando nelle ore notturne. Soprattutto sui social la preoccupazione sta dilagando e non stanno mancando le polemiche.

Anche in questo fine settimana sono stati intensificati i controlli sia della polizia locale che della polizia di stato che hanno sorvegliato tutti i punti nevralgici e come affermato dal comune non si sono verificati particolari problemi anche se su Facebook l'indignazione dilaga.

Rispondendo ad un commento su una nota pagina del social di Mark Zuckerberg il sindaco Marco Melgrati non ha di certo abbassato i toni della discussione: "Purtroppo a mali estremi estremi rimedi e questa mattina pattuglione in stazione all'arrivo del treno dei mau mau o m....a dio fà di nuova generazione, diversamente bianchi".

Intanto durante la mattinata si è verificato un particolare episodio nei pressi della chiesa di Sant'Ambrogio. Un giovane senza maglietta probabilmente sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti ha bloccato l'Aurelia correndo in mezzo alla strada.

Immediato l'intervento di una volante della Polizia di Stato e di un'ambulanza della Croce Rossa che hanno trasportato il ragazzo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.