In occasione del passaggio dei corridori per la quarta tappa del 107º Giro d’Italia Acqui Terme-Andora, la polizia locale avvisa che martedì 7 maggio lungo la via Aurelia, dal confine con Andora al confine con Alassio, dalle 7 alle 19 sarà istituito il divieto di sosta con provvedimento di rimozione forzata.

Inoltre, a partire dalle 14, sarà sospesa la circolazione a qualsiasi tipo di veicolo.