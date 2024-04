Addio a Gian Carlo Formichella, titolare della gioielleria "Silvana" e presidente di "Alassio un mare di shopping"

Alassio è in lutto per la perdita di Gian Carlo Formichella, icona rispettata e amata della città, venuto a mancare all'età di 73 anni.

Formichella non era solo il titolare della rinomata gioielleria "Silvana", ma anche l'attuale presidente del consorzio "Alassio un mare di shopping", contribuendo attivamente allo sviluppo e alla promozione del commercio locale. La sua figura era conosciuta anche per la sua integrità e gentilezza.

"Siamo sconvolti da questa perdita - commenta Loredana Polli, vicepresidente del consorzio - Gian Carlo era una delle colonne portanti dell'associazione. Tutto il tessuto commerciale, unito e coeso nel dolore, si sente orfano per aver perso una figura così importante".

"Assieme a Gian Carlo abbiamo fatto tantissime cose. Eravamo amici. Credevamo che il consorzio ci legasse come colleghi e non come concorrenti. Una persona molto in gamba, determinata e in questi anni, grazie alla sua presenza, siamo riusciti a diventare quello che siamo, ovvero un consorzio che ha il suo perché. "Alassio un mare di shopping" si stringe ai familiari porgendo le più sentite condoglianze", conclude la Polli.

"Una persona squisita, che ha rappresentato molto degnamente la categoria dei commercianti alassini e in particolar modo quelli di Borgo Barusso - aggiunge il sindaco Marco Melgrati - Un grande dispiacere per la sua prematura dipartita, sono personalmente vicino alla famiglia, insieme anche a tutta l'Amministrazione comunale".

I funerali si terranno giovedì 2 maggio alle ore 16 presso la chiesa di Sant'Ambrogio, mentre il santo rosario verrà recitato domani, mercoledì 1 maggio, alle ore 20.30 nella stessa parrocchia.