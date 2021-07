Il chitarrista Mauro Vero protagonista a Cisano sul Neva con la 2° edizione della rassegna "Musica in piazza"

Nuovo appuntamento, domani sera, a partire dalle ore 20.30, in piazza Gollo, a Cisano Sul Neva, con la 2° edizione della rassegna “Musica in piazza”, organizzata dal comune di Cisano Sul Neva e fortemente voluta dall’amministrazione Niero a sostegno delle attività di ristorazione che si affacciano sulla piazza e che proseguirà per tutta l’estate, ogni martedì e giovedì.

Protagonista della serata sarà la chitarra acustica ed elettrica di Mauro Vero, cantante, compositore e arrangiatore che, per l’occasione, proporrà un repertorio pop-rock di brani noti a livello nazionale e internazionale ma anche tratti da album di sua produzione. Vero ne ha all’attivo quattro: “Itinerari” del 2007, “La strada di casa” nel 2012, “Earth” nel 2016. Inoltre, nel 2010, ha inciso “La Golondrina” con brani sudamericani. Lungo il suo curriculum che lo vede, già all’età di 13 anni, al fianco di Franco Fasano e Morgan Tortelli, con la “Bella età”. Da questa formazione giovanile intraprende un cammino musicale che lo porterà a suonare nelle orchestre da ballo, nelle band-rock-blues, tribute band dei Pink Floyd, Police & Sting, Renato zero, Zucchero e De Andrè fino ad arrivare alle orchestre sinfoniche di Sanremo e Bordighera. Vero ha anche collaborato con diversi artisti nelle session in studio di registrazione collezionando una trentina di incisioni. E negli anni 2013/2014 è stato chitarrista ufficiale all’Antoniano di Bologna in occasione dello “Zecchino d’oro”, del “Sanremo Junior Festival” che si svolge al Teatro Ariston. Ha anche accompagnato live, occasionalmente, numerosi artisti tra cui Nicola di Bari, Jiimmy Fontana, Roberto Vecchioni, Iva Zanicchi, Mietta, Fausto Leali.

Giovedì 8 luglio, sempre alle ore 20.30, ad esibirsi live sul palco in piazza Gollo la band “Tre Gotti” nata nel novembre 2010, è composta da Gigi Flammia, voce e chitarra, Luciano Pollero basso, Cesare Arena batteria e percussioni. Il repertorio musicale proposto dalla formazione è composto da una selezione eseguita rigorosamente dal vivo tra i brani più celebri dei cantautori italiani tra cui Battisti, Finardi, Vecchioni, Mannoia, De Gregori, Vasco Rossi e molti altri.