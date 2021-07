Savona, sale sul cornicione della Questura: intervento dei vigili del fuoco (VIDEO)

Sale sul cornicione dell'entrata della Questura di Savona di via dei Partigiani e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Questa sera poco prima della mezzanotte è stato lanciato l'allarme per la presenza di una persona che si sarebbe posizionata sul muretto di recinzione della sede della Polizia di Stato.

Sul posto oltre ai diversi agenti in turno sono giunte tre squadre dei vigili del fuoco e il personale del 118 per far desistere la persona dal compiere qualsiasi tipo di gesto.

Non si conoscono al momento le motivazioni.