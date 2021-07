L'Università del Ponente ligure a un passo per diventare fondazione, Abbo: "Punteremo su nuovi corsi per il turismo e l'agrifood"

Entro il 31 dicembre ci sarà l’istituzione della Fondazione per la promozione dell’Università nel Ponente ligure (P.U.PO.LI.). Manca solo la firma del comune di Diano Marina ma gli altri 12 comuni soci hanno già firmato per il passaggio che sancisce il definitivo ‘tramonto’ della Società di Promozione per l’Università Spa (Spu), in favore della Fondazione (P.U.PO.LI.). Oggi in conferenza stampa il presidente della Provincia Domenico Abbo insieme all'amministratore unico della Spu spa Gianni Giuliano e al professore Andrea Zanini dell’Università di Genova, ma responsabile del Campus di Imperia, hanno fatto il punto della situazione in merito. Durante l’incontro si è fatto anche riferimento alle nuove progettualità per l’ateneo.