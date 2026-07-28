Savona, Cathy La Torre ospite di “Parole ubikate in mare”: in piazza Sisto IV la presentazione del libro sulle donne dimenticate dalla storia

Sarà l’avvocata e attivista Cathy La Torre la protagonista del prossimo appuntamento della rassegna “Parole ubikate in mare 2026”. Mercoledì 29 luglio, alle ore 21.15, in piazza Sisto IV a Savona, La Torre presenterà il suo libro “Tutte le volte che le donne hanno inventato qualcosa ma il merito se l'è preso un uomo” (Rizzoli), in dialogo con Lorenzo Caviglia.

Il volume affronta un tema ancora oggi molto attuale: il ruolo delle donne nella storia delle scoperte, delle invenzioni e del progresso scientifico e culturale, spesso oscurato o attribuito ad altri.

La storia delle donne dimenticate non è finita ma sta cambiando. E il cambiamento, quando arriva, è radicale. Questo libro parla di donne che hanno cambiato il mondo. Sapete chi ha inventato il Monopoly? Una donna. Il tergicristallo? Una donna. La lavastoviglie? Il Bacio Perugina? I segnali di stop? La lavastoviglie? Donne. Donne. Donne. Eppure i loro nomi non compaiono nei libri di scuola. In alcuni casi le loro scoperte sono state rubate dai colleghi. In altri sono state derise, ostacolate, impedite persino di brevettare. In altri ancora, cancellate del tutto. Ma in questo libro Cathy La Torre, avvocata e attivista che viaggia in lungo e in largo per l'Italia in un'instancabile battaglia per i diritti, non racconta solo donne straordinarie. Racconta il mondo che le ha rese invisibili. Un mondo in cui ancora oggi una donna guadagna molto meno di un uomo a parità di lavoro e nessuno sembra trovarlo scandaloso. Un mondo in cui dodici milioni di bambine ogni anno vengono costrette a sposarsi, anche negli Stati Uniti.



L’appuntamento, organizzato nell’ambito della rassegna “Parole ubikate in mare 2026”, è a ingresso gratuito.



