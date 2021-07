Albissola Marina aprirà la rassegna "Musica nei Castelli di Liguria" col duo Rinaudo-De Angeli

Sarà "Racconti di Cornamusa… Antichi Suoni dell’Aria", un itinerario attraverso la musica irlandese, francese e del nord Italia, il concerto d’esordio della rassegna regionale “Musica nei Castelli di Liguria”, giunta alla sua XXXI edizione, promosso dall’Amministrazione comunale di Albissola, con la collaborazione artistica dell’Associazione Musicale Corelli di Savona, che si terrà in piazza Lam, ad Albissola, il prossimo 14 luglio alle 21.30.

Il duo, formato dal piper savonese Fabio Rinaudo e dal chitarrista genovese Claudio De Angeli, componenti della storica irish band “Birkin Tree reduce dal recente successo dei “Concerti del Quirinale”, presenterà un repertorio musicale tratto dalla tradizione nord italiana, francese ed irlandese.

Attraverso le parole e la musica, l’ascoltatore verrà condotto in un viaggio che vuole presentare la cornamusa, presente nel panorama degli strumenti musicali da circa duemila anni, e raccontarne il suo percorso nella storia della musica.

Fabio Rinaudo da più di trenta anni è attento studioso ed interprete della cornamusa: in particolare la Uilleann Pipes, la cornamusa irlandese, e la Musette , cornamusa del centro Francia. E’ attento studioso della cornamusa nella nella musica tradizionale irlandese, nord italiana, del centro Francia ed alla musica antica.

Nella sua carriera ha all’attivo oltre tremila concerti in Italia ed in Europa. Inoltre ha numerose incisioni per prestigiose radio nazionali e partecipato a più di 90 produzioni discografiche. È il fondatore del gruppo di musica irlandese Birkin Tree, la band italiana di musica irlandese più famosa in Europa, e dei Liguriani, ensemble di musica tradizionale ligure.

Il brano da lui composto dal titolo “The Final Farewell”, tratto dall’album “Five Seasons”(Birkin Tree & Aoife Ní Bhríain) , è entrato la settimana scorsa al #16 in ITUNES TOP 200 Tracks Australia World Chart.

Claudio De Angeli, chitarrista genovese, si dedica da anni allo studio e all’esecuzione di musiche acustiche e tradizionali. E’ parte dei Birkin Tree e dei Liguriani. Ha partecipato all’incisione di due album per l’etichetta Felmay (“Stria” nel 2000 e “ Pria Goaea” nel 2002) e si è esibito in diversi festival in tutto il mondo.