Vendita di alcolici a due sedicenni: sospesa la licenza per 3 giorni a un locale di Spotorno

Sono stati sorpresi a vendere alcolici a due sedicenni e ora dovranno abbassare le serrande per tre giorni.

A essere colpito dal provvedimento emesso dal Questore di Savona ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza che prevede la sospensione dell’autorizzazione commerciale per 3 giorni, un locale di Spotorno pizzicato dagli agenti della Polizia di Stato durante un servizio di prevenzione nelle località maggiormente interessate dalla ripresa della movida da parte dei poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura savonese.

"I servizi proseguiranno nei prossimi giorni anche in altre zone della provincia, con l’obiettivo di garantire il divertimento in condizioni di sicurezza, in questo particolare momento di ripresa delle attività ricreative in luoghi di aggregazione" affermano dalla Questura.