Savona, al via il 40° corso propedeutico di chirurgia e riabilitazione della mano “Renzo Mantero”

Inizia oggi, 12 luglio, la quarantesima edizione del Corso Propedeutico di Chirurgia della Mano, intitolato a Renzo Mantero, presso l’usuale sede dell’Aula Magna della ASL 2 “Savonese”, dopo la cerimonia inaugurale di eri sera, che quest’anno è stata particolarmente ricca e adeguata alla ricorrenza.

Nella suggestiva sede del Piazzale del Maschio, nel complesso monumentale del Priamar di Savona, dopo i consueti saluti di rito delle autorità e la presentazione del Corso, è stato infatti presentato il testo “Il sapere della mano, dalla medicina all’Arte-vita, opere ed eredità di Renzo Mantero” scritto da Mario Igor Rossello e Gianfranco Barcella per Edizioni Erga di Genova; ha chiuso la serata un’originale selezione dell’Opera di Mozart “Così fan tutte”, ovvero l’essenza al femminile, curata dal Maestro Franco Giacosa e organizzata grazie alla collaborazione tecnica dell’Opera giocosa.

Il format del Corso propedeutico di chirurgia della mano, rivolto a medici specializzandi o già specialisti in ortopedia o chirurgia plastica e a fisiatri, fisioterapisti e terapisti occupazionali che abbiano interesse nell’apprendere la metodologia di base e le principali tecniche di trattamento delle lesioni traumatiche e delle patologie della mano, è da 40 anni particolarmente apprezzato da tutti i partecipanti, provenienti da ogni parte d’Italia. In particolare viene apprezzato il grande spazio dedicato alle esercitazioni pratiche, che permettono ai discenti di sperimentare le tecniche chirurgiche e microchirurgiche fondamentali per affrontare il trattamento delle lesioni della mano.

La validità del Corso è testimoniata dalla sua inclusione nei programmi di insegnamento specialistico delle Università di Genova, Milano e Padova. Il corso è diretto dal dott. Mario Igor Rossello, Direttore S.C. Ortopedia Traumatologia ad indirizzo Chirurgia della Mano di ASL2.