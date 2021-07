Toirano, una panchina rossa nel ricordo di Jessica Novaro: "Un monito per avere il coraggio di tendere la mano a chi è in difficoltà" (FOTO e VIDEO)

Una panchina rossa per ricordare Jessica Novaro. È questa l'iniziativa che il Comune di Toirano ha realizzato nei pressi del Parco Romina per omaggiare la memoria della 29enne, dipendente del supermercato Conad di via dell'Innovazione, il quale ha donato la panchina, uccisa lo scorso 6 dicembre a Vellego (frazione di Casanova Lerrone) dall'ex compagno della madre.

Nel tardo pomeriggio odierno si è tenuta la cerimonia di inaugurazione, alla presenza del sindaco Giuseppe De Fezza e dell'assessore ai servizi sociali Deni Aicardi. Presenti per l'occasione anche l'onorevole della Lega Sara Foscolo, i consiglieri regionali Brunello Brunetto e Stefano Mai, la consigliere provinciale Luana Isella oltre a diverse autorità del territorio.

Nel corso dell'evento spazio per la lettura di brani e poesie da parte di alcune colleghe di Jessica e della professoressa Marta Grechi, presidente del circolo di lettura toiranese. Tra gli interventi anche quello di Caterina Giraudo, presidente del Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi.