Varazze, percolato fuori esce dalla discarica della Ramognina e raggiunge il rio Arenon: la Provincia diffida il gestore

La discarica della Ramognina di Varazze di via Canavelle continua a far discutere non solo per la chiusura che dovrebbe avvenire, come sperano i cittadini, nel 2022, evitando così di dover subire aumenti dell'Irpef.

Ma, dopo, una nota di Arpal dello scorso 28 giugno che comunicava gli esiti di un sopralluogo svolto il 16 giugno, era stata riscontrata la presenza di un ruscellamento di acque di una colorazione particolarmente scura che era riconducibile a percolato e che raggiungeva il letto del Rio Arenon, attualmente in secca, portando così la Provincia ha decidere così di diffidare la società Lavajet Global Service di Firenze che gestisce il servizio di manutenzione, gestione ordinaria e straordinaria della discarica.

"Il personale di Arpal cercando di risalire all'origine del ruscellamento, aveva verificato dalla sinistra orografica del corpo della discarica la presenza di un ruscellamento di percolato che percorrendo il bordo strada raggiungeva il top della prima banca (dal basso) per confluire nella gronda di acque superficiali sulla destra orografica della discarica, da dove usciva per confluire nel Rio Arenon" viene spiegato nell'atto di diffida provinciale.

Successivamente era stata data comunicazione alla Autorità Giudiziaria, per violazione dell'articolo 192 codice dell'ambiente sul divieto di abbandono.

Durante il sopralluogo inoltre erano stati prelevati campioni dalle acque del Rio Arenon e veniva, inoltre, riscontrato che i lavori di riprofilatura e sistemazione delle scarpate per la realizzazione dei cosiddetti "bastioni di rinforzo" (previsti dal progetto di innalzamento del top della discarica) e di sistemazione delle scarpate avevano in parte interessato anche la massa dei rifiuti e che i lavori erano al momento fermi.

Era stato appurata infatti la presenza di un altro apporto di percolato proveniente dalla zona centrale della banca sovrastante la prima banca a partire dal basso.

"Il flusso era poi convogliato tramite una canaletta ricavata sulla copertura provvisoria, dove, secondo quanto dichiarato dall'azienda, viene esibito, per caduta, nelle vasche di raccolta del percolato. Successivamente stata evidenziata la presenza di una tubazione di collegamento tra la parte centrale del muro di contenimento ed una vasca di raccolta del percolato presente immediatamente a valle del muro di contenimento e sul lato destro del muro era presente uno scorrimento di liquami scuri riconducibili al percolato, che scorrevano in direzione del Rio Arenon" si prosegue nella diffida.

Al momento del sopralluogo i lavori di riprofilatura delle scarpate non erano attivi ma solo su una piccola porzione dei rifiuti era stato steso il terreno di copertura.

Secondo quanto era dichiarato da Lavajet in questo periodo la ditta stava perfezionando l'approvvigionamento delle terre. Effettuato un ulteriore sopralluogo il 29 giugno Arpal aveva potuto appurare che il filamento di percolato dal versante sinistro della discarica continuava ad essere attivo e dopo una più accurata ispezione del top della prima banca (a partire dal fondo) attraversato dallo scorrimento del percolato (dalla sinistra verso il lato destro della discarica) era stata constatata la presenza anche di un apporto di percolato proveniente dalla zona centrale della banca sovrastante.

Arpal aveva poi affermato che: "A tal proposito si ritiene che il permanere di ampie porzioni di rifiuti esposti agli agenti atmosferici, in assenza di un cronoprogramma certo per un rapida ricopertura (secondo quanto comunicato dal personale Lavajet Global Service, presente al momento del sopralluogo, devono essere ancora perfezionati i contratti per il reperimento delle terre necessarie) sia fonte di criticità in merito alla stabilità, alla gestione del percolato, alla gestione delle acque meteoriche, alle emissioni die ed al trasporto eolico dei rifiuti".

Durante il sopralluogo del 29 giugno era intenzione del personale Arpal di eseguire una misurazione del livello percolato, nei 4 pozzi PD1, PD2, PD3 e PD4 realizzati a tale scopo nel corpo della discarica, ma non è stato possibile in quanto si è appreso che i piezometri PD2, PD3 e PD4 sono andati distrutti o in conseguenza dell'evento alluvionale del 2019 o per i lavori di riprofilatura delle scarpate e non ancora ripristinati, mentre il piezometro PDI è risultato in pessimo stato di manutenzione e quindi non utilizzabile.

Il commento dell'agenzia regionale in merito alle risultanze analitiche di tali campionamenti è stato: "Si evidenzia come la presenza della discarica influenzi negativamente la qualità delle acque del rio Arenon, in particolare per il parametro azoto nitrico ma anche per quanto riguarda l'ossidabilità di kubel, i cloruri, i solfati il manganese ed il nichel. Per quanto riguarda il confronto con i monitoraggi eseguiti gli anni precedenti si conferma il peggioramento della qualità delle acque del rio seppur con una differente distribuzione dei composti azotati. In merito alla presenza del cromo VI si conferma il trend altalenante con spesso valori di monte superiori a quelli riscontrati a valle".

L'ente provinciale ha così diffidato l'azienda a produrre - entro e non oltre 45 giorni dalla data di trasmissione del provvedimento la totalità della documentazione tecnica e dei chiarimenti richiesti e una relazione di verifica di stabilità della discarica, con previsione di un piano di monitoraggio della stessa anche mediante terebrazione di nuovi piezometri funzionali alla determinazione del rispetto del battente critico di percolato, prevedendo, contestualmente, una ragionevole tempistica per la realizzazione degli stessi.

Una relazione sullo stato di fatto delle coperture giornaliere e provvisorie presenti sui lotti di discarica e il documento dovrà contemplare le specifiche tecniche di costruzione e dei materiali impiegati per le coperture, unitamente ad opportune verifiche sull'effettivo deflusso delle acque superficiali e sull'efficace riduzione dell'infiltrazione nel corpo rifiuti.

Infine un cronoprogramma inerente gli interventi da attuare e le coperture provvisorie da completare nei lotti o nelle porzioni di lotti non oggetto di conferimento.

"Il presente provvedimento di diffida costituisce comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'autorizzazione in caso di reiterata inosservanza alle prescrizioni autorizzative o di avvio di procedimento di revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la presente diffida" hanno concluso dalla Provincia di Savona.