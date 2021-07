Il danzatore savonese Gioele Cosentino selezionato per la Biennale Danza College Venezia

Grande soddisfazione al Centro Danza Savona: Gioele Cosentino, allievo del Centro di Formazione diretto da Alessandra Schirripa, è stato selezionato per la Biennale Danza College Venezia come danzatore dal coreografo internazionale Wayne Mc Gregor per il 15° Festival Internazionale di Danza Contemporanea. Il bando ha raccolto nell’ arco di un mese quasi 500 adesioni da tutti i continenti: 250 dall’ Italia quasi altrettanti dall’ estero (48 le nazionalità di provenienza) Sono stati selezionati solo 19 danzatori fra i quali Gioele.

Tutti i giovani danzatori sono in residenza supportata dalla Biennale di Venezia per tre mesi, impegnati in due percorsi tecnici, creativi e performativi che si concluderanno con la rappresentazione di opere dal repertorio di Wayne Mc Gregor, Crystal Pite e cinque brevi coreografie originali dal 24/25 Luglio 2021 all’Arsenale di Venezia.

“Sono veramente contenta per Gioele - dice Alessandra Schirripa - questo training con alcuni dei maggiori coreografi al mondo lo mette a pieno titolo tra i professionisti della Danza, tra giovani danzatori provenienti da grandi accademie Italiane e straniere: La Scala, Rambert Londra, Codarts Rotterdam ecc., un’ occasione meravigliosa dopo il lockdown della pandemia, dimostrazione che il nostro Centro di Formazione, fucina di talenti, lavora nella giusta direzione: la qualità nell’ insegnamento si trova anche qui, senza doversi per forza trasferire”.

Il Centro Danza Savona non si ferma in estate: Dal 12 Luglio è in corso il Cedansa Summer Camp 2021con corsi di Danza Classica livello intermedio e avanzato tenuti da Ekaterina Desnitskaia, diplomata Accademia Vaganova San Pietroburgo, corsi di Danza Contemporanea e atelier coreografico con Alessandra Schirripa, coreografa pluripremiata. A fine mese, 29/30 Luglio, workshop di Floorwork e Contemporaneo con Irene Valesano aperto a tutti.

Informazioni: e-mail cedansa1@gmail.com, oppure 019/886879

Fb e instagram:centrodanzasavona