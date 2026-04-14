Finale, cent’anni di storia e tradizione: l’Amministrazione celebra il secolo de "La Familiare"

Sa di storia e tradizione il traguardo che quest’oggi, 14 aprile, si celebra a Finale Ligure. La Gastronomia Rosticceria “La Familiare”, gestita dai fratelli Carzolio in piazza Vittorio Emanuele, compie oggi cento anni di attività.

Un secolo esatto, dal 14 aprile 1926 al 14 aprile 2026, che racconta non solo l’evoluzione di un’impresa, ma anche quella della comunità che le è cresciuta attorno.

Questa mattina il sindaco Angelo Berlangieri ha fatto visita allo storico esercizio per rendere omaggio a un’attività che, con passione e dedizione, è diventata un punto di riferimento per cittadini e visitatori. Un riconoscimento simbolico, ma sentito, a chi ha saputo mantenere viva nel tempo una tradizione fatta di qualità e legame con il territorio.

L’Amministrazione comunale ha quindi espresso le proprie congratulazioni per l’importante anniversario, sottolineando come questo secolo di lavoro rappresenti un motivo di orgoglio per tutta Finale Ligure, accompagnando agli auguri l’auspicio di molti altri anni di successo.