Celle, trovato sulla passeggiata un cucciolo di trigone: salvato e rimesso in libertà in mare (FOTO)

Curioso ritrovamento sulla passeggiata di Celle Ligure.

Un cucciolo di trigone(pastinaca è stato notato dall'assessore ai lavori pubblici Martina Giacchino sul lungomare cellese e immediatamente riportato in mare.

Il pesce cartilagineo, raiforme, dell'ampia famiglia delle razze, si muoveva ancora.

L'animale popola soprattutto i mari caldi e temperati, in particolare il Mar Mediterraneo, il Mar Nero e l'Atlantico orientale. E un ritrovamento nel mar ligure è particolarmente inconsueto.

I cuccioli nascono spesso in acque basse e calme vicino alla riva, specialmente in Adriatico durante l'estate, dove le femmine si avvicinano per partorire.