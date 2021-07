Loano, incendio nell'ospedale Marino Piemontese: soccorsi mobilitati (FOTO)

Incendio a Loano: le fiamme sono divampate all'interno dell'ospedale Marino Piemontese, un edificio abbandonato da tempo.

L'allarme è stato lanciato nel tardo pomeriggio odierno e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e i militi di Pietra Soccorso.

Le cause sono ancora in via di accertamento. E' molto probabile però che le fiamme siano divampate da un fuoco acceso da alcuni senzatetto.

Il rogo è stato domato senza particolari problemi dai vigili del fuoco. Nessun ferito.