Nel finalese il luglio è "Sfuso": nell'entroterra spazio alla cultura locale e alle api

Non solo mare nell'estate finalese. Nei borghi dell'entroterra infatti prosegue l'impegno di sensibilizzazione ambientale e promozione delle unicità del territorio di "Sfuso Diffuso".

A cominciare da domani, domenica 18 luglio, con un bucolico "Aperitivo contadino" con ritrovo a partire dalle 18 presso la chiesa di San Pietro in Rialto.

I due incontri previsti a luglio fanno parte del programma musicale e culturale “Notti in Bianco” organizzato dall’associazione "Calice Città della Musica" in collaborazione con la Parrocchia di San Nicolò di Calice e le due amministrazioni della Val Pora.

Mercoledì 21 alle 21.15, presso la piazza della Chiesa di San Nicolò in Calice si terrà la prima conferenza sul tema approfondendo il tema della biologia delle api, tra curiosità e nozioni l’organizzazione dell’alveare e i suoi cicli naturali. Non mancheranno sorprese e premi per i partecipanti.