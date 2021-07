Andora, scontro tra due auto alla foce del Merula: due persone in codice giallo

Violento scontro tra due auto stamani intorno alle 10 ad Andora, sul ponte alla foce del torrente Merula.

Due mezzi sono entrati in collisione frontalmente per cause non ancora ben chiarite e al vaglio degli agenti della Polizia locale intervenuta sul posto per regolare inoltre il traffico, rimanendo fortemente danneggiati.

Fortunatamente invece non ci sono state gravi conseguenze per i due conducenti dei mezzi, trasportati dal personale della Croce Bianca andorese giunta sul posto in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.