Albenga Estate, sul palco di piazza Tortora il 21 luglio Andromaca tutta da ridere

Continua la rassegna Zingarate, organizzata e diretta da Kronoteatro, che mercoledì 21 luglio alle 21,30 porta sul palco di Albenga Estate in piazza Enzo Tortora la compagnia ‘I Sacchi di Sabbia’, già nota al pubblico della città, con lo spettacolo teatrale ‘Andromaca’, caratterizzato da un linguaggio iconico e divertente, che rivitalizzando e rigenerando il testo classico di Euripide, ne restituisce una versione che esplora i confini tra comico e tragico.

"Con Andromaca tornano ad Albenga I Sacchi di Sabbia, compagnia toscana che ha saputo, con un linguaggio personalissimo, irriverente e sottile, farsi conoscere in tutta Italia – afferma Tommaso Bianco, attore, cofondatore e portavoce di Kronoteatro.

“Con questo spettacolo – spiega Bianco - ci danno la misura di quanto i testi classici siano ancora oggi universali e attuali e quanto sia possibile, con creatività e spirito d'inventiva, renderli freschi e divertenti, ribadendo ancora una volta che il teatro è un linguaggio che si pone domande e che cerca un'analisi del presente attraverso gli insegnamenti e le tradizioni del passato".

Andromaca è una tragedia stralunata, che in questa rilettura ha i tempi e lo stile della commedia. È una comicità sorniona e umorismo da vita quotidiana, con qualche invenzione surreale, che fa riferimento a certa commedia all’italiana (il Monicelli di “Amici miei”) e al cabaret televisivo. Negli accenti usati, un mix tosco-partenopeo. C’è persino un omaggio a “Tutto il calcio minuto per minuto”, trasmissione radiofonica cult del secolo scorso, nella narrazione passo passo della morte di Neottolemo.

Inducendo a ridere sul ribaltamento di certi canoni logici, Massimiliano Civica, autore del testo, e gli scanzonati attori dei Sacchi di Sabbia costringono il pubblico a riflettere sulle cristallizzazioni ed evoluzioni della società e a prendersi meno sul serio, per meglio conoscersi e analizzarsi.

La rassegna si configura come recupero di parte della XIV Kronostagione, “Zingari”, annullata per l’emergenza Covid19, ed è resa possibile grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del Bando per le Performing Arts 2020 - maggior sostenitore, Mic e comune di Albenga.

Secondo gli attuali protocolli di sicurezza, l'ingresso è consentito solo con mascherina e i biglietti saranno venduti in loco la sera dello spettacolo alle 21, al prezzo di 5 euro per posto unico, o con prenotazione via telefono al numero 350.0580311 o inviando un’email a info@kronoteatro.it.