Volantini no vax e contro il lockdown: tappezzate alcune vie di Savona (FOTO)

"Cosa è stato lavato di più nel 2020? A: mani, B: cervello". "Sii responsabile, fatti vaccinare con un vaccino di cui nessuno è responsabile".

Queste sono alcune delle frasi esposte in alcuni volantini posizionati in via Servettaz, all'incrocio tra Corso Tardy e Benech e Corso Viglienzoni, in via Don Minzoni e tra Corso Mazzini e via XX Settembre a Savona.

Al centro dei cartelli posizionati da ignoti, come avvenuto lo scorso maggio, frasi negazioniste contro il Covid e no vax che hanno suscitato curiosità e indignazione in alcuni savonesi.

Il lockdown tra gli argomenti principali dei manifesti e a "tutti i fan, chiudetevi dentro lasciate noi come cavie. Se tra un paio di anni siamo ancora vivi iniziate a togliere la mascherina e con calma uscite".