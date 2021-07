A Calice Ligure arriva "Alice nel Paese delle Meraviglie" col teatro dell'Erba Matta

A chi non piacerebbe essere trasportato per un po' in un mondo fantastico come quello attraversato da Alice nel suo incredibile viaggio?

Una serata dedicata ai più piccoli, e non solo, che vi prenderà per mano trasportandovi nel "Paese delle Meraviglie" in compagnia di Alice e dei suoi stravaganti compagni di viaggio, per alcune ore di svago e spensieratezza in compagnia dei vostri bambini.

La serata fa parte degli eventi estivi organizzati dall'associazione "Calice Città della Musica" in collaborazione con il Comune di Calice Ligure e l'associazione Zueni de Corxi e come sempre è ad ingresso libero.