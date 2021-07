Tpl Linea, il 9 agosto l'Assemblea dei Soci per approvare il nuovo Statuto: servizio "in house" entro il 2022

Si riunirà il prossimo 9 agosto, in seduta generale e straordinaria, l'Assemblea dei Soci di Tpl Linea. Sul banco l'approvazione del nuovo Statuto sociale, uno degli ultimi fondamentali passi da compiere per completare il passaggio all'affidamento "in house" dell'azienda.

Lo ha deliberato stamani il Consiglio d'Amministrazione dell'azienda del trasporto pubblico che nei prossimi giorni invierà la formale convocazione agli enti proprietari, i quali hanno già approvato per la quasi totalità, o comunque dovranno provvedervi entro la data dell'Assemblea, il documento nei rispettivi Consigli comunali.

Il nuovo Statuto prevede una “condivisione e partecipazione diretta” degli enti pubblici soci nella gestione e nelle scelte industriali dell’azienda di trasporto e rappresenta l’adeguamento normativo rispetto alla riorganizzazione delle società partecipate.

Il nuovo Statuto rientra negli atti amministrativi, assieme al Piano di Bacino, funzionale alla nuova governance del trasporto pubblico locale nel savonese, che vedrà, appunto, l’affidamento in house del servizio. Salvo ulteriori proroghe rispetto allo stato di emergenza stabilito per il Covid, entro il 2022 sarà completato e diverrà operativo l’affidamento diretto a Tpl Linea.

Il CdA ha inoltre deliberato il prossimo acquisto di un nuovo mezzo snodato di 18 metri di lunghezza, così da rinnovare ancora il parco mezzi e migliorare il servizio all'utenza.