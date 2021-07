Passaggio di proprietà ex cantieri Rodriquez, De Vincenzi: "Notizia estremamente positiva per Pietra Ligure"

“Apprendiamo con soddisfazione dell’avvenuta sottoscrizione fra Immsi Spa e Polifin Spa del contratto preliminare per la vendita dell’intera partecipazione detenuta in Pietra Ligure srl, la società che detiene la proprietà delle aree degli ex cantieri navali Rodriquez". Cosi commenta in una nota il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi.

"E’ una notizia estremamente positiva per Pietra Ligure che aspettavamo da tempo. E’ la conferma del forte interesse di gruppi imprenditoriali qualificati e specializzati verso il nostro territorio che costituisce sempre fonte di attrattiva per gli investimenti e della concreta aspettativa di dare nuovo impulso alla operazione di trasformazione e riqualificazione delle aree degli ex cantieri che ha subito una battuta di arresto dapprima per la grave crisi finanziaria internazionale e poi per la pandemia che ancora stiamo vivendo".

"Da parte dell’amministrazione comunale vi è la massima attenzione perché si proceda nel pieno rispetto degli assetti procedimentali e delle esigenze di sviluppo del comune di Pietra ligure!" conclude il primo cittadino.