Aumentano i nuovi casi Covid19 nel savonese: sono 17. Crescono gli ospedalizzati

Tornano ad aumentare, in maniera consistente rispetto alle scorse ventiquattr'ore, i nuovi contagiati da Covid-19 nella nostra regione a fronte di un aumento di test effettuati. Sono infatti 139 i nuovi positivi oggi in Liguria, a fronte di 3.492 tamponi molecolari registrati nelle ultime 24 ore (oltre ai 3.869 antigenici rapidi), per una percentuale di positività che sale, seppur di poco, al 3,98%.

Nella nostra provincia sono 17 i positivi di oggi (ieri erano stati 3), rispetto ai 39 dell'imperiese, tanti quanto quelli nel genovese, ai 34 di Spezia e ai 10 dei non residenti liguri.

Contrariamente a quanto accaduto ieri, invece, si torna a registrare un morto (una donna di 95 anni al San Martino di Genova deceduta il 26 luglio) mentre calano i ricoverati a livello regionale.

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 1.442.744 (+3.492)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 449.016 (+3.869)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 104.790 (+139)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.208 (+91)

Casi per provincia di residenza

Imperia 232 (+24)

Savona 193 (+7)

Genova 1.178 (+24)

La Spezia 350 (+15)

Residenti fuori regione o estero 46 (-)

Altro o in fase di verifica 209 (+21)

Totale 2.208 (+91)

Ospedalizzati: 41 (-3); 6 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 3 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 2 - 6 (+2); nessuno in terapia intensiva

San Martino - 12 (-1); 6 (-) in terapia intensiva

Galliera - 13 (-2); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 1 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 4 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 2 (-); nessuno in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 917 (+48)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 98.222 (+47)

Deceduti: 4.360 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 166 (+22)

Asl 2 - 83 (-3)

Asl 3 - 377 (+50)

Asl 4 - 60 (-21)

Asl 5 - 202 (+24)

Totale - 888 (+72)