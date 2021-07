Macchinato.com: dalle macchine utensili a quelle da giardino, i migliori marchi diventano più convenienti

Nel campo delle macchine e attrezzature industriali, Macchinato.com ha guadagnato la fiducia di artigiani, officine meccaniche ed esperti del fai-da-te grazie a una proposta che spazia dai torni alle segatrici. Vengono proposti i migliori marchi del settore associati a condizioni competitive e pronta consegna. Brand quali Imer, Diadora Utility e Femi, con tante offerte lampo che garantiscono risparmio.

Il catalogo è pensato per rispondere alle esigenze di privati e aziende, e si compone di sette sezioni principali: Attrezzature garage e officina, Macchine lavorazione legno, Macchine utensili, Macchine per edilizia, Macchine per la pulizia, Macchine da giardino e Abbigliamento lavoro. I marchi presentati sono tra i migliori del settore, come Optimum, FERVI, Femi, LTF, Holzmann e molti altri ancora.

Entrando nel dettaglio, la sezione dedicata alle segatrici raccoglie centinaia di articoli espressione di brand quali Femi, Nebes e Imet. Mentre nella proposta di troncatrici, ci sono modelli di Holzstar, Compa, Metabo, Bosch, Pegic e altri marchi top di gamma. Scorrendo tra gli scaffali digitali si trovano poi levigatrici, macchine per la lavorazione della lamiera, piegatrici, sabbiatrici, tagliapiastrelle, eccetera.

L’attenzione alla qualità, anche in rapporto al prezzo, è uno dei punti di forza della proposta, che si nutre della passione per il lavoro di un team giovane e dinamico e di un’esperienza decennale nel mondo della ferramenta. Nonostante sia un progetto avviato nel 2018, infatti, Macchinato poggia su solide basi.

Altro plus dello store è la tutela del cliente, che approfitta di una shopping experience semplice e sicura in ogni momento. I pagamenti avvengono con metodi privi di rischi, la spedizione richiede pochi giorni ed è gratuita per acquisti superiori a 300 euro.

Scegliendo la sezione delle “Offerte a tempo”, il cliente può contare su tante opportunità di risparmio grazie a sconti e promozioni speciali.

Scegli convenienza e qualità professionale: visita subito www.macchinato.com e approfitta delle promozioni a tempo.